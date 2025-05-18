الامارات | بفارق هدف.. شباب الأهلي يهزم الشارقة في دوري اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق شباب الأهلي انتصاراً صعباً على مضيفه الشارقة بفارق هدف واحد (22-21)، في مباراة جمعتهما أول من أمس، في افتتاح الدورة المجمعة الأولى، للدور النهائي من دوري كرة اليد، الذي شهد أيضاً فوز مليحة على النصر (32-29).

واحتاج شباب الأهلي لضمان انتصاره على الشارقة، إلى إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدفين وبنتيجة (15-13)، في فارق سمح لـ«فرسان اليد» بالصمود خلال مجريات الشوط الثاني أمام صحوة «الملك» والخروج فائزاً بالمباراة بفارق هدفٍ وحيد وبنتيجة (22-21).

بدوره، فرّط النصر بفرصة الخروج فائزاً في لقاء مليحة، بعد شوط أول أنهاه «العميد» لمصلحته بواقع (18-9)، قبل أن ينتفض مليحة خلال الشوط الثاني الذي عرف من خلاله كيفية العودة بالفارق وحسم المباراة لمصلحته «32-29».

وكانت فرق شباب الأهلي، والشارقة، ومليحة، والنصر أنهت الدور التمهيدي في المراكز الأربعة الأولى، وتأهلت لخوض الأدوار النهائية للبطولة بنظام الدورات المجمعة، تُقام الأولى على صالة نادي الشارقة، ويسدل الستار عنها مساء الثلاثاء المقبل، على أن تتجه الفرق الأربعة في 22 الشهر الجاري لخوض الدورة المجمعة الثانية التي تُقام على صالة نادي شباب الأهلي، ويعلن في ختامها في 27 من هذا الشهر، هوية بطل دوري «أقوياء اليد» للموسم الحالي، مع العلم أن الفرق التي تنهي الدورة المجمعة الأولى، تحصل بجانب نقاط ترتيبها على نقاط اعتبارية (الأول يحصل ثلاث نقاط، الثاني نقطتين، والثالث نقطة واحدة) تُضاف إلى نقاطها الفعلية التي تدخل بها الدورة المجمعة الثانية.