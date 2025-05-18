الامارات | رسمياً.. صعود دبا والظفرة إلى «المحترفين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريقا دبا والظفرة للعب في دوري أدنوك للمحترفين الموسم المقبل، بعد أن ضمنا الحصول على المركزين الأول والثاني على لائحة ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، إذ أصبح رصيد دبا 53 نقطة في الصدارة بفوزه على مضيفه الذيد (2-صفر)، فيما احتل الظفرة المركز الثاني برصيد 51 نقطة، بعد تعادله مع فريق الإمارات (2-2) في الجولة 28، أمس.

ويأتي صعود دبا والظفرة قبل جولتين من ختام منافسات دوري «الهواة»، مستفيدين من خسارة الفجيرة أمام العربي (1-2)، ليتجمد رصيده عند 42 نقطة، بينما أصبح رصيد العربي 46 نقطة، وتبقت له مباراة واحدة.

وسجل هدفي «النواخذة» خالد عبدالله (10)، والبرازيلي ديوغو دا سيلفا (35)، وفي المباراة الثانية سجل لـ«فرسان الغربية» مدافع فريق الإمارات سالم سيف خطأ في مرماه (12)، والعماني فارس الجابري (75)، فيما أحرز هدفي «الصقور» البرازيلي برونو بايو في الدقيقة (8)، والغامبي الفوسيني جاساما (90+6).

ويعد الصعود الرابع لفريق دبا، والثالث للظفرة منذ تدشين عصر الاحتراف.

نتائج الجولة 28

حتا - الجزيرة الحمراء (1-2)

غلف إف سي - غلف يونايتد (1-1)

مجد - الحمرية (1-1)

العربي - الفجيرة (2-1)

الذيد - دبا (0-2)

الإمارات - الظفرة (2-2)

• التأهل الرابع لـ«النواخذة» والثالث لـ«فرسان الغربية» منذ تدشين «الاحتراف».