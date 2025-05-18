اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مباريات اليـوم 1/2
  • الامارات | مباريات اليـوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «دوري أبطال آسيا 2»

ليون سيتي - الشارقة 16:00

إشبيلية - 21:00

- فياريال 21:00

يوفنتوس - أودينيزي 22:45

إنتر - لاتسيو 22:45

بارما - نابولي 22:45

روما - ميلان 22:45

إيفرتون - ساوثهامبتون 15:00

وست هام - نوتنغهام 17:15

برينتفورد - فولهام 18:00

ليستر سيتي - إبسويتش 18:00

أرسنال - نيوكاسل 19:30

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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