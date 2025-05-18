الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «دوري أبطال آسيا 2»
ليون سيتي - الشارقة 16:00
إشبيلية - ريال مدريد 21:00
برشلونة - فياريال 21:00
يوفنتوس - أودينيزي 22:45
إنتر - لاتسيو 22:45
بارما - نابولي 22:45
روما - ميلان 22:45
إيفرتون - ساوثهامبتون 15:00
وست هام - نوتنغهام 17:15
برينتفورد - فولهام 18:00
ليستر سيتي - إبسويتش 18:00
أرسنال - نيوكاسل 19:30
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