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الامارات | كايو لوكاس: تمنيت «نهائي آسيا» في ملعب أكبر

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب الشارقة كايو لوكاس إنهم كلاعبين في كامل الاستعداد والجاهزية لخوض مباراة الفريق أمام ليون سيتي السنغافوري اليوم في «نهائي دوري أبطال آسيا 2»، وتحقيق حلم اللقب القاري، مشيراً إلى أنه يأمل في أن يختتم المدرب الروماني أولاريو كوزمين مشواره مع «الملك» بالفوز بالبطولة قبل الانتقال إلى تدريب «الأبيض الإماراتي». وأضاف كايو لوكاس خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: «سنحاول في هذه المباراة تقديم أقصى ما لدينا والعمل على تنفيذ تعليمات المدرب كوزمين». وأضاف: «بالنسبة لي أريد الاستمتاع بالمباراة، ونحن كلاعبين جاهزون لهذا الحدث». واختتم: «كنت أتمنى أن تقام المباراة على ملعب سعته أكبر لكننا سنتعامل مع الأمور كما هي وخوض المباراة النهائية».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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