شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى والصقر ونجوم الرياضة والإعلام في حفل زفاف كريمة أحمد سليمان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 مايو 2025 02:52 ص

احتفل اللواء أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك بزفاف كريمته الدكتورة سارة على المهندس حمزة الشوربجى، حضر الزفاف عدد كبير من نجوم الرياضة والفن والإعلام ومسئولى الأندية.

حرص على الحضور نجوم الكرة عصام الحضرى وأحمد حسن وعبد الظاهر السقا ونادر السيد وأحمد فتحى وحمادة صدقى وحلمى طولان ومحمود الخواجة ومروان محسن وأحمد نادر السيد.

وحضر الفنان طارق الدسوقى والإعلامى طارق علام وزوجته الإعلامية دينا رامز وعمر ربيع ياسين وعمر الأيوبى مدير تحرير الخليج 365 رئيس قطاع الرياضة.



نجوم الرياضة والاعلام مع أحمد سليمان

كما حضر أعضاء مجلس الزمالك، هشام نصر نائب رئيس النادى وحسام المندوه أمين الصندوق ونيرة الأحمر ورامى نصوحى، وطارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، والدكتور صلاح عاشور عضو اللجنة الطبية باتحاد الكرة والكاتب الصحفى جمال العاصى وحسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين ومحمد يحيي عضو مجلس نقابة الصحفيين وكريم أبو حسين.



أحمد سليمان ونادر السيد ونجله



أحمد عبد الفتاح نجم الاهلى الاسبق



الصقر واسرته



الصقر والحضرى يرقصون مع العريس



أحمد فتحى ونادرالسيد وطارق قنديل وعبد الظاهر السيد و



أحمدسليمانمع عصام الحضرى وابنته



الاعلامى طارق علام وزوجته الاعلامية دينا رامز



الدكتور صلاح عاشور ووعمر الأيوبى



العروسين 2



العروسين 3



العروسين



حفل زفاف كريمة أحمد سليمان عضو مجلس الزمالك 3



حمادة صدقى وعصام الحضرى



عمر الأيوبى مع احمد سليمان



مروان محسن



نادر السيد وأسرته



نجوم الاعلام والرياضة مع أحمد سليمان