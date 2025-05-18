شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم لتحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة مع منتخب نيجيريا مساء اليوم، الأحد، لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا التى تقام فى مصر.

وتستضيف مصر منافسات كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما والمؤهلة لكأس العالم للشباب بتشيلي.

وخسر منتخب مصر تحت 20 عاما أمام نظيره المغربي بهدف دون رد فى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب.

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث بكأس أفريقيا للشباب

تقام مباراة منتخب الشباب مع نيجيريا فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، باستاد الدفاع الجوى، بينما تقام مباراة النهائى بين المغرب وجنوب أفريقيا فى التاسعة مساء نفس اليوم باستاد القاهرة الدولى.

وتلقى منتخب الشباب هزيمة بهدف نظيف أمام المغرب، الجمعة الماضى، فى نصف نهائى البطولة، ليواجه نيجيريا على المركز الثالث، وتتبخر أحلامه فى المنافسة على اللقب القارى.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع النهائي كأحد أفضل منتخبين في المركز الثالث بحصوله على 4 نقاط فى المجموعة الأولى بعد استبعاد نتائج تنزانيا صاحب المركز الأخير، وفي ربع النهائي فاز منتخب مصر على غانا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

يذكر أن منتخبات: المغرب ومصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا حجزت مقاعدها في نهائيات كاس العالم للشباب المقرر إقامتها بتشيلي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب الشباب مع نيجيريا

تذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، بالإضافة لقناة الاتحادي الأفريقي لكرة القدم عبر يوتيوب، بجانب أون سبورتس التردد الأرضى.