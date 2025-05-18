شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يبحث مع معاونيه برنامج الأهلي استعداداً لـ فاركو فى ختام الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الجهاز الفني للأهلي، بقيادة المدير الفني المؤقت عماد النحاس، مع معاونيه برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من مباراة البنك الأهلي أمس في الجولة السابعة لبطولة الدوري .

ويضع النحاس برنامجاً يشمل يومين أو ثلاثة أيام راحة ثم خوض تدريبات يومية، لأن الأهلي سيكون خارج مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري وسيلعب مع فاركو يوم 28 مايو الجاري فى الجولة التاسعة والأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى، يواصل مسئولو النادي الأهلي اتصالاتهم ومفاوضاتهم لحسم أكثر من صفقة محلية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن الصفقات الأجنبية في الميركاتو المقبل لن تكون كثيرة، فالأهلي لن يضم إلا صفقة أجنبية واحدة حال عدم المالي أليو ديانج بعد انتهاء إعارته لنادي الخلود السعودي.

ويسعى النادي الاهلي لتدعيم صفوفه بأكثر من صفقة محلية مُرشحة لتدعيم الفريق، يأتي في مقدمتهم: عمرو الجزار مدافع فريق غزل المحلة وثنائي فاركو، ياسين مرعى "مدافع" وعمرو ناصر "مهاجم" ومحمد شكري ظهير أيسر سيراميكا، وتوفيق محمد ظهير أيسر بتروجت، ومحمد حمدي ظهير أيسر انبي المعار للزمالك.

كما يتفاوض الأهلي مع هادي رياض لاعب وسط بتروجت، بجانب محمد أحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب المُعار لنادي حرس الحدود والذي تم التعاقد معه رسمياً مؤخراً لمدة خمسة مواسم، بالإضافة إلى رغبة الأهلي في شراء مصطفى العش نهائياً من زد بعد إنتهاء استعارته بنهاية كأس العالم للأندية.