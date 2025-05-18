شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة تعلن فتح باب حجز تذاكر ودية الأهلي وباتشوكا استعدادًا لكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المتحدة للرياضة عن فتح باب حجز التذاكر لمباراة القمة المرتقبة الودية التي تجمع بين النادي الأهلي المصري ونادي باتشوكا المكسيكي، والمقرر إقامتها يوم الأحد 8 يونيو المقبل.

وتقام المباراة على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية، وذلك ضمن استعدادات الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

وقد نشرت الشركة المتحدة للرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك تفاصيل الحجز، داعية جماهير النادي الأهلي ومحبي كرة القدم إلى المبادرة بحجز التذاكر مبكرا عبر منصة Ticketmaster، لحضور هذا الحدث الكروي الكبير الذي يتوقع أن يشهد إقبالا جماهيريا واسعا.

وتأتي هذه المباراة في إطار خطة "المتحدة للرياضة" لدعم المشاركات الدولية للأندية المصرية، وحرصها على توفير تجربة جماهيرية متميزة لعشاق الكرة، خاصة مع مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين بمشاركة 32 ناديًا من مختلف قارات العالم.

وقد أسفرت قرعة البطولة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب أندية: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، وإنتر ميامي الأمريكي.