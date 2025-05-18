شكرا لقرائتكم خبر عن هدايا منحت الأهلى قمة الدورى.. فاركو بدأها والبنك أكملها والان مع تفاصيل الخبر

اقترب النادي الأهلي من الاحتفاظ بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه، حال الفوز على فاركو في المحطة الأخيرة بمشواره في الموسم الحالي، بعدما فاز على البنك الأهلي في الوقت القاتل في الدقيقة 96 من عمر المباراة، ليبقى على حظوظه نحو التتويج بالدرع وبقاؤه في الجزيرة.

الأهلي كان بعيدا عن المنافسة على لقب الدوري بفضل النتائج غير المقنعة تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، الذي رحل عن تدريب الفريق وقررت الإدارة قدوم عماد النحاس لتولي القيادة الفنية بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي، بعدما وصل الفارق بينه وبين بيراميدز إلى 4 نقاط قبل 6 جولات على نهاية المسابقة، ولكن حدثت تحولات غيرت مسار الدوري من التوجه في الدفاع الجوي للبقاء في الجزيرة.

واستغل الأهلي الهدايا التي وصلته من المنافسين أمام منافسه المباشر "بيراميدز" في تحقيق 5 انتصارات متتالية تمكنه من استعادة لقب الدوري والتربع على القمة بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، وتفصله عن التتويج بالدوري 90 دقيقة فقط.

فاركو بدأها

استفاد الأهلي من سقوط بيراميدز أمام فاركو بنتيجة 3 / 2 في الجولة الخامسة، لتشتعل المنافسة خاصة بعد فوز الأهلي على حرس الحدود بخماسية في نفس الجولة، ليتقلص الفارق بين الفريقين إلى نقطة وحيدة لصالح بيراميدز المتصدر.

البنك أكملها

في الجولة السادسة أجهز البنك الأهلي على بيراميدز الجريح وفاز عليه بنتيجة 4 / 2 في الجولة السادسة، ليواصل الفريق السماوي نزيف النقاط في المقابل خطف الأهلي فوزا محققا على المصري بنتيجة 4 / 2 ويعتلي الأهلي الصدارة، فيما تراجع بيراميدز للمركز الثاني، وتغير الوضع رأسا على عقب، حيث أصبح حسم لقب الدوري بيد الأهلي بدلا من بيراميدز.

5 انتصارات متتالية

الأهلي لم يكتف بهدايا المنافسين، بل عمل على تحقيق الانتصار في كل المباريات المتبقية بعد رحيل كولر، ونجح الفريق الأحمر في حصد 5 انتصارات متتالية على فرق بتروجت وحرس الحدود والمصري وسيراميكا وأخيرا البنك الأهلي، ليجمع 15 نقطة يصل بها للنقطة 55 بعدما كان يتوقف قبل رحيل كولر عند 40 نقطة فقط وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز.