شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس التعاقد مع محمد علاء حارس الجونة فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو نادى الزمالك الدخول فى مفاوضات مع نادى الجونة للتعاقد مع محمد علاء حارس مرمى الفريق الساحلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة الزمالك في تدعيم مركز حراسة المرمى بعناصر مميزة.

وكان حمزة علاء حارس الأهلى على رادر القلعة البيضاء فى ظل انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء، إلا أن الحارس فضل خوض تجربة الاحتراف، وأكد للمقربين أنه وقع لأحد أندية دورى الدرجة الثانية الفرنسى.

ونجح محمد علاء حارس مرمى نادى الجونة فى خطف الأضواء خلال أول موسم يلعبه فى الدورى الممتاز، بعد انتقاله إلى الجونة قادما من فريق القناة.

وحصل فريق الجونة على خدمات محمد علاء من القناة مقابل 2.5 مليون جنيه، بعد صراع مع غزل المحلة الذى كان يريد ضم الحارس، ولكن الجونة حصل على خدماته.