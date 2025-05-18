شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عنتر: جروس سبب فشل تجربتى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عنتر لاعب المقاولون العرب، إن سبب رحيله عن الزمالك هو كريستيان جروس المدير الفنى السابق للفريق الأبيض الذى كان يستبعده من المباريات ومعه بعض اللاعبين مثل أحمد مدبولى.

وأضاف عنتر، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون على قناة أون سبورت، أنه لو عاد به الزمان سيختار الزمالك رغم تفاوض الأهلى معه، ولكن جروس كان سببا أساسيا فى عدم استكمال تجربته مع الزمالك.

وتابع: "بعض لاعبى الزمالك هددوا جروس من أجل إشراكهم فى المباريات، ولكننى لم أفعل مثلهم لأن أخلاقى لا تسمح لى بذلك".

واختتم حديثه: "أول مرة أظهر من فترة على القنوات، وكنت ناوي في أول ظهور ليّا أقرأ الفاتحة على روح والدي وإيهاب جلال وأحمد رفعت وأمَّح الدولي عليهم رحمة الله".