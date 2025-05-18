شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة واحدة اليوم فى ختام الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري والان مع تفاصيل الخبر

تختتم اليوم الأحد منافسات الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري المصري بإقامة مباراة واحدة تجمع حرس الحدود مع فاركو باستاد المكس بالإسكندرية فى الثامنة مساءً.

وأصدرت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارها النهائي بشأن التظلمات المقدمة من أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك، المتعلقة بمباراة الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري المصري الممتاز.

وأكدت اللجنة في بيان رسمي اعتماد نتيجة خسارة الأهلي أمام الزمالك، مع رفض خصم 3 نقاط من رصيد الأهلي في نهاية الموسم. وبذلك، يحتفظ جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بوضعه الحالي دون أي تعديلات.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني برصيد 50 نقطة. فيما يحل الزمالك في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر و9 نقاط عن بيراميدز.

يأتي هذا القرار ليؤكد استقرار المنافسة في صدارة الدوري، مع استمرار الأهلي في الحفاظ على موقعه في القمة، بينما يسعى بيراميدز والزمالك لتقليص الفارق في الجولات المتبقية.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام إستثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط. وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية. وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي. وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية. وتلعب 9 أندية في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

مواعيد مباريات الجولة السابعة للدوري المصري

مجموعة التتويج

الاحد 18 مايو

حرس الحدود & فاركو..8 مساءاً

القناة الناقلة لمباريات دوري nile

وتنقل مباريات دوري نايل من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.