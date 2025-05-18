شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: لم نتلق ردا من رابطة الأندية على طلب تأجيل مباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال معتصم سالم مساعد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن النادي لم يتلق أي رد من رابطة الأندية على طلب تأجيل مباراة سيراميكا في الجولة الأخيرة من الدوري، متسائلا: "كيف نتعامل مع مجلس الرابطة الذي لا يعير الأندية اهتماما على حد المساواة، ولا يدعمنا، بل يعوقنا عن تأدية مهمتنا الوطنية كممثل لكرة القدم المصرية في نهائي دوري الأبطال".

وأضاف معتصم سالم، فى تصريحاته للمركز الإعلامى، إن النادي أرسل للرابطة طلب تأجيل مباراة سيراميكا الحاسمة والتي تقام بين مباراتي الذهاب والإياب لنهائي دوري أبطال أفريقيا ولم يتم الرد علينا حتى الآن، متسائلا: "ما دخل الكرة المصرية ونادي بيراميدز أن تتم محاربته بهذه الصورة وحرمانه من حقه في تأجيل اللقاء حتى ينتهي من مباراتي نهائي دوري الأبطال، كي يتم مساعدة المنافس في قيد أحد اللاعبين بقائمته؟!".

وتساءل: "ولماذا الإصرار على لعب نادي بيراميدز لمباراة سيراميكا يوم 28 مايو في ظل ارتباطاته المحلية والقارية، في حين أن المنافس من الممكن أن ينهي مبارياته في موعده دون ارتباطها بنادي بيراميدز، حتى يستعد لمهمته في كأس العالم للأندية؟!".

وحقق فريق بيراميدز الفوز على بتروجت بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد بتروسبورت، في إطار الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري الممتاز.

بهذا الفوز يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 53 فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، وتجمد رصيد بتروجت عند النقطة 26 فى المركز الثامن.