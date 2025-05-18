شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور وموسم للتاريخ.. انطلاقة آخر دقيقة فى مباراة بيراميدز بداية المجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم إمام عاشور لاعب الأهلى موسما تاريخيا مع الفريق الأحمر، حيث ينافس على لقب هداف الدورى برصيد 12 هدفا بالتساوى مع أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلى ، بالإضافة إلى كثرة مساهماته فى تسجيل الأهداف والتى تخطت 21 "أسيست".

ولعل أكثر ما يميز إمام عاشور فى هذه النسخة من الدورى، هو الروح القتالية العالية التى يؤدى بها وحماسه الكبير وهو ما ظهر فى أكثر من مباراة هذا الموسم وأهمها أمام بيراميدز المنافس المباشر على القمة هذا الموسم.

وقدم عاشور واحدة من أبرز مبارياته بقميص الأهلي، خلال مواجهة بيراميدز، حيث ظهر بروح قتالية عالية ومجهود بدني كبير، عاكسًا ما يُعرف بـ"روح +90 " التي تُميز الأحمر خاصة في الدقائق الأخيرة الحاسمة.

في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، أظهر إمام عاشور لقطة فارقة في مجريات مباراة الأهلي أمام بيراميدز، بعدما قطع هجمة خطيرة كادت أن تُشكل تهديدًا حقيقيًا على مرمى فريقه، وبكل إصرار وقوة، التف عاشور حول مهاجم بيراميدز عند حدود منطقة الجزاء، ونجح في تخليص الكرة في لحظة تتطلب أعلى درجات التركيز والالتزام الدفاعي.

أهداف إمام عاشور هذا الموسم ومواقفه وروحه العالية جعلت الكثير من الجماهير الحمراء تطلق على الدورى الحالى حال الفوز بلقبه دورى إمام عاشور نظرا لتأثيره ودوره الكبير مع الفريق.

حقق فريق الأهلي الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة لمرحلة البطولة في الدوري المصري الممتاز، ليتأجل حسم لقب الدوري هذا الموسم إلى الجولة الأخيرة.

تقدم إمام عاشور للأهلي في الدقيقة 21 وتعادل ياو أنور في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسجل وسام أبو علي هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

بهذا الفوز وصل فريق الأهلي إلى النقطة 55 في صدارة الدوري وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، فيما توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 37 في المركز الرابع.