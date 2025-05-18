شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق نهائي بطولة العالم للاسكواش بأمريكا ومصر تضمن لقبي الرجال والسيدات والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، منافسات الدور النهائي ببطولة العالم للاسكواش التى تستضيفها شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة بين 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.

وضمنت مصر الحصول على لقبي الرجال والسيدات، بعدما تأهل البطل المصري مصطفى عسل المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ليواجه مواطنه المصري علي فرج المصنف الثاني، في كلاسيكو مصري خالص على الأراضي الأمريكية، كما تأهلت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً للسيدات، لتضرب موعداً نارياً مع مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثانية في مباراة لن تخلو من المتعة والإثارة.

وتحمل البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، لقب بطولة العالم للاسكواش عن النسخة الماضية، وفى منافسات الرجال يحمل البيروفى دييجو الياس لقب النسخة الأخيرة، وخرج الثنائي من الدور نصف النهائي.

نتائج نصف النهائي

في منافسات الرجال، فاز مصطفى عسل في الدور نصف النهائي على النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-5, 11-4.

فيما فازعلي فرج فاز في الدور نصف النهائي على البيروفي دييجو إلياس حامل لقب النسخة الماضية، بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5, 11-4, 11-5.

وفي منافسات السيدات، فازت نور الشربيني في الدور نصف النهائي على الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-1, 7-11, 7-11, 11-8, 11-4.

كما فازت هانيا الحمامي في الدور نصف النهائي على مواطنتها نوران جوهر بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-8, 11-7, 11-6.