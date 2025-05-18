سبورتينغ يفوز بلقب الدوري للموسم الثاني تواليا

الرياص - اسماء السيد - لشبونة : توّج سبورتينغ بلقب الدوري البرتغالي لكرة القدم للموسم الثاني تواليا، بعد فوزه السبت على غيمارايش 2 0 في المرحلة الأخيرة التي حسم فيها الصراع مع غريمه بنفيكا.

وكان سبورتينغ وبنفيكا متساويين في عدد النقاط قبل المباراة الختامية، بعد تعادلهما 1 1 في ديربي الأسبوع الماضي، مما جعل اللقب مفتوحا على مصراعيه حتى اللحظة الأخيرة.

وكان بنفيكا بحاجة إلى تحقيق نتيجة أفضل من سبورتينغ لانتزاع اللقب، لكنه اكتفى بالتعادل 1 1 مع براغا. وحتى لو فاز، لما كان ذلك كافيا بسبب تفوق سبورتينغ في المواجهات المباشرة.

افتتح بيدرو غونسالفيش التسجيل في الشوط الثاني (55) قبل أن يعزز الهداف الأول للدوري، السويدي فيكتور يويكيريس، النتيجة بهدفه الـ39 في موسم مذهل (82) مؤكداً تتويج فريقه باللقب.

وكان مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي الحالي، روبن أموريم، قاد سبورتينغ للتتويج بلقب الموسم الماضي، وقبل رحيله في تشرين الأول/نوفمبر، تولّى جواو بيريرا المهمة لفترة قصيرة لم تدم سوى ستة أسابيع، قبل أن يتسلّم روي بورغيس المسؤولية.