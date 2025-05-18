شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم محمد حكما لمباراة حرس الحدود وفاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، مباراة حرس الحدود وفاركو غدا الأحد بالدورى فى الجولة السابعة من المرحلة الثانية من عمر المسابقة إلى الحكم إبراهيم محمد.

ويواجه فريق حرس الحدود نظيره فاركو ضمن الجولة السابعة من عمر المجموعة الأولى (المنافسة على اللقب) لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" غدا الاحد على استاد المكس في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز التاسع بجدول ترتيب المجموعة الأولى (المنافسة على اللقب) لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" برصيد 23 نقطة.

يغيب الثنائى محمود الزنفلى والنيجيرى إيزى إيميكا لاعبا فريق حرس الحدود عن مواجهة فريقهم المقبلة، أمام فاركو بسبب الإيقاف عقب الحصول على ثلاث إنذارات.

ويحاول الجهاز الفني لفريق حرس الحدود بقيادة أحمد عيد عبد الملك تجهيز بعض اللاعبين لتعويض الثنائى في التشكيل الأساسى المباراة المقبلة أمام فاركو.