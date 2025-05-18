شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يختتم تدريباته لمواجهة نيجيريا غدا فى أمم أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض المنتخب الوطني تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه، مرانه الأخير اليوم السبت استعدادا لمباراة نيجيريا غدا في كأس الأمم الأفريقية لتحديد المركز الثالث.

وقال أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم في المؤتمر الصحفي اليوم قبل لقاء نيجيريا غدا باستاد الدفاع الجوي على برونزية كأس الأمم الأفريقية (حققنا الهدف الاستراتيجي من البطولة وهو الصعود إلى مونديال تشيلي المقبل مع ثلاثة من المنتخبات الكبيرة هي المغرب وجنوب أفريقيا ونيجيريا، والآن نتطلع إلى الخاتمة السعيدة بإحراز الميدالية البرونزية بعد افتقدنا فرصة المنافسة على اللقب القاري، كنا نأمل أن نهدي اللقب إلى الجمهور المصري العظيم، ولكن الحظ لم يحالفنا في لقاء الدور قبل النهائي وقدر الله وما شاء فعل).



منتخب الشباب



منتخب الشباب



مران منتخب الشباب



_منتخب الشباب

وتابع نبيه: المنتخب المصري مر بظروف استثنائية منذ تسلمي المهمة الفنية منذ 8 أسابيع وحصيلة أيام التدريب لم تتجاوز 27 يوما هي الفترة الحقيقية والفعلية.. ونجحنا في تحقيق الهدف بفريق عمره 27 يوما في مواجهة منتخبات أفريقية يتم تجهيزها منذ ثلاث وأربع سنوات، وهذا أمر يحسب للاعبينا الشجعان الذين بذلوا كل ما وسعهم وحققوا الهدف الرئيسي من البطولة الأفريقية.. وسنسعى للظهور القوي في المونديال من خلال هؤلاء اللاعبين الأبطال دون النظر إلى حملات التقطيع التي يبثها عشاق النقد الهدام.

واختتم المدير الفني لشباب مصر كلامه قائلا: مواجهة نيجيريا لن تكون سهلة في ظل حالات الإجهاد والإرهاق والإصابات التي تحيط بالفريق ولكننا كلنا امل في تحقيق البرونزية كأقل تقدير لجمهورنا العظيم.

ومن جانبه قال سيف سفاجا نجم منتخب مصر للشباب: نعتذر للشعب المصري لغيابنا عن النهائي الأفريقي ونتطلع للتعويض بإحراز الميدالية البرونزية.. كنا نأمل في إحراز اللقب ولكن جانبنا التوفيق.. بذلنا قصارى جهدنا على مدار البطولة وتأهلنا للمونديال ونتعهد بالظهور القوي في كأس العالم وأوجه الشكر إلى الجهاز الفني بقيادة الكابتن أسامه نبيه الذي تحمل ما لا يتحمله بشر كما أشكر كل زملائي بالمنتخب لما قدموه على مدار البطولة وصعودهم ضمن الأربعة الكبار إلى المونديال الذي غاب عنه منتخب الشباب منذ 12 سنة.. وإن شاء الله القادم أفضل.