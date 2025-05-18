شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك يحتفل بزفاف ابنته وسط حضور نجوم الكرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، بزفاف ابنته، فى حفل ضخم، وحرص أعضاء مجلس القلعة البيضاء على الحضور، لتهنئته بزفاف ابنته.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم نادى الزمالك القدامى، أمثال حلمى طولان، ومحمود الخواجة، كما حضر لاعبو الفريق الكروى الأول، كما حضر عدد كبير من الإعلاميين والفنانين.



ابنة أحمد سليمان



أحمد سليمان فى فرح ابنته



جانب من حضور حفل الزفاف



حضور حفل زفاف ابنة أحمد سليمان



حفل زفاف ابنه أحمد سليمان



حلمى طولان ومحمود الخواجة



فرح ابنة احمد سليمان



فرح ابنة أحمد سليمان



محمود بنتايج فى حفل زفاف ابنة أحمد سليمان

فى سياق أخر، عقد أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، السبت، على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك تدريباته اليوم، السبت، على ملعب النادى فى ظل تأجيل انطلاق معسكر الفريق فى الإسماعيلية، الذى كان من المفترض انطلاقه بداية من اليوم، بسبب عدم توفر المعدات وملابس الفريق للمعسكر.

وتحدث المدير الفني عن أهمية الفترة المقبلة، وطالب اللاعبين بالتركيز وتنفيذ التعليمات المطوبة، والتدريب بجدية.

وشدد أيمن الرمادي في حديثه على ضرورة استغلال فترة التوقف بالشكل الأنسب، في ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة في الدوري وكأس مصر.

وحرص المدير الفني على شرح البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه خلال مران اليوم إطار الاستعداد للفترة المُقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، المقررة يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري