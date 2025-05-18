شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: حزين للخسارة أمام الأهلى.. وهذا سبب تعثر مفاوضاتى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، حزنه الشديد للخسارة أمام الأهلى 2-1 فى الثوانى الأخيرة من عمر المباراة التى جمعتهما بالدورى المصرى اليوم، مؤكدا أن التوفيق غاب عن الفريق وحرمه من نقطة التعادل.

قال مصطفى فى تصريحات لبرنامج ملعب أون على قناة اون تايم سبورت:" لا نستحق الخسارة من الأهلى..النتيجة العادلة هى التعادل 1-1 لكن التوفيق غاب عنا، وقدمنا مباراة كبيرة وخاصة فى الشوط الثانى".

وعن مفاوضات الزمالك معه، قال :" الزمالك بيتى وهو اللى عمل اسم طارق مصطفى، ولكن توقيت التفاوض كان صعبا نظرا لارتباطى مع البنك الأهلى بعقد مستمر.. كما أننى أرفض لقب المدرب المؤقت".

حقق فريق الأهلي الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة لمرحلة البطولة في الدوري المصري الممتاز، ليتأجل حسم لقب الدوري هذا الموسم إلى الجولة الأخيرة.

تقدم إمام عاشور للأهلي في الدقيقة 21 وتعادل ياو أنور في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسجل وسام أبو علي هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

بهذا الفوز وصل فريق الأهلي إلى النقطة 55 في صدارة الدوري وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، فيما توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 37 في المركز الرابع.