شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم السبت فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُقيمت اليوم، السبت، الموافق 17 - 5 - 2025 ثلاث مواجهات فى إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري الممتاز، حيث إلتقى الأهلى مع البنك الأهلى، وبيراميدز أمام بتروجت، وسيراميكا فى مواجهة المصرى البورسعيدى.

سيراميكا يضرب المصرى البورسعيدى برباعية نظيفة فى دورى NILE

حقق فريق سيراميكا فوزا كبيرا على نظيره المصرى بأربعة أهداف نظيفة، فى المباراة التى أقيمت على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة السابعة من مباريات حسم بطولة الدورى الممتاز، وسجل الأهداف إسلام عيسى "هدفين" ومحمد رضا بوبو ومروان عثمان فى الدقائق 8 و40 و76 و83. بهذه النتيجة رفع سيراميكا رصيده إلى 34 نقطة، بينما توقف المصرى عند 36 نقطة.

بيراميدز يهزم بتروجت بثنائية مروان حمدى ويزاحم الأهلى على قمة الدورى

حقق فريق بيراميدز الفوز على بتروجت بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد بتروسبورت، في إطار الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري الممتاز.

بهذا الفوز يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 53 فى المركز الثاني، وتجمد رصيد بتروجت عند النقطة 26 فى المركز الثامن. الأهلى يهزم البنك الأهلى بقاضية وسام أبو على ويقترب من حسم لقب الدورى الأهلى يهزم البنك الأهلى بقاضية وسام أبو على ويقترب من حسم لقب الدورى حقق فريق الأهلي الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة لمرحلة البطولة في الدوري المصري الممتاز، ليتأجل حسم لقب الدوري هذا الموسم إلى الجولة الأخيرة.

تقدم إمام عاشور للأهلي في الدقيقة 21 وتعادل ياو أنور في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسجل وسام أبو علي هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.