شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة بيراميدز وبتروجت فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز الفوز على بتروجت بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد بتروسبورت، في إطار الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري الممتاز.

بهذا الفوز يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 53 فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، وتجمد رصيد بتروجت عند النقطة 26 فى المركز الثامن.

ضغط بتروجت نظيره بيراميدز فى أول 15 دقيقة وتألق أحمد الشناوى حارس الفريق السماوى فى الحفاظ على نظافة شباكه فى هجمتين خطيرتين.

وفى الدقيقة 24 سجل بدر موسى هدف التقدم لبتروجت، وتم إلغاؤه بعد تدخل تقنية الفار بداعى التسلل، وفى الدقيقة 37 أهدر شكودى جبريل فرصة هدف مؤكد للفريق البترولى، وفى الدقيقة 42 تألق حارس بتروجت فى التصدى لأخطر كرات بيراميدز عن طريق تسديدة إبراهيم عادل.

ونجح مروان حمدى فى تسجيل هدف التقدم لبيراميدز فى الدقيقة 55، ثم أضاف الهدف الثانى فى الدقيقة 63 بقذيفة من خارج منطقة الجزاء.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي، خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - كريم حافظ - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي.

وجاء تشكيل بتروجت كالتالى: حراسة المرمى: محمد خليفه، خط الدفاع: محمود شديد، هادى رياض، محمد على، رشاد المتولى، خط الوسط: خالد أبو زياده، حامد حمدان، أدهم حامد، بدر موسى، الهجوم: إسماعيل بامبا ، شكودى جبريل.

يحتل بيراميدز قبل مواجهة بتروجت المركز الثانى برصيد 50 نقطة، فيما يحتل الفريق البترولى المركز الثامن برصيد 26 نقطة.