شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى أفضل لاعب فى مواجهة بيراميدز وبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختير مروان حمدي لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز أفضل لاعب في مواجهة بتروجت بالدوري الممتاز، حيث نجح مروان حمدي في التألق وتسجيل هدفي بيراميدز خلال المباراة ليمنح الفريق ثلاث نقاط هامة.

وحقق فريق بيراميدز الفوز على بتروجت بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد بتروسبورت، في إطار الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري الممتاز.

بهذا الفوز يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 53 فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، وتجمد رصيد بتروجت عند النقطة 26 فى المركز الثامن.

ضغط بتروجت نظيره بيراميدز فى أول 15 دقيقة وتألق أحمد الشناوى حارس الفريق السماوى فى الحفاظ على نظافة شباكه فى هجمتين خطيرتين.

وفى الدقيقة 24 سجل بدر موسى هدف التقدم لبتروجت، وتم إلغاؤه بعد تدخل تقنية الفار بداعى التسلل، وفى الدقيقة 37 أهدر شكودى جبريل فرصة هدف مؤكد للفريق البترولى، وفى الدقيقة 42 تألق حارس بتروجت فى التصدى لأخطر كرات بيراميدز عن طريق تسديدة إبراهيم عادل.

ونجح مروان حمدى فى تسجيل هدف التقدم لبيراميدز فى الدقيقة 55، ثم أضاف الهدف الثانى فى الدقيقة 63 بقذيفة من خارج منطقة الجزاء.