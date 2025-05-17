في الوقت القاتل.. الأهلي ينتزع فوزًا مثيرًا على البنك الأهلي بهدف وسام أبو علي

الشارقة - اميمة ياسر - حقق النادي الأهلي فوزًا صعبًا على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة (قبل الأخيرة) من الدور النهائي لحسم لقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/2025.

تشكيل الفريقين:

الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: ياسر إبراهيم – محمد هاني – مصطفى العش – أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – أكرم توفيق

الهجوم: جراديشار – أشرف بن شرقي – طاهر محمد طاهر

البنك الأهلي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: سعيدو سيمبوري – محمود الجزار – إسحاقو يعقوبو – هشام صلاح

الوسط: أحمد ربيع – محمد فتحي – محمد إبراهيم – سيد عبد الله نيمار

الهجوم: أسامة فيصل – ياو أنور

ملخص المباراة:

بداية سريعة من الأهلي، وتسديدة قوية من إمام عاشور تصدى لها الحارس في الدقيقة 14.

هدف أول للأهلي سجله إمام عاشور في الدقيقة 21 بعد مجهود فردي رائع.

البنك الأهلي يرد بهدف التعادل عبر ياو أنور في الدقيقة 45+1، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

في الشوط الثاني:

الأهلي أجرى عدة تغييرات هجومية بإشراك وسام أبو علي، عمرو السولية، أفشة، حسين الشحات، وعلي معلول.

محاولات متعددة دون فاعلية حتى الوقت بدل الضائع.

وفي الدقيقة 90+6، خطف وسام أبو علي هدف الفوز القاتل للأهلي بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في صراع التتويج باللقب.