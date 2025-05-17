دورة روما: باوليني تغلب غوف وتصبح أول إيطالية تُحرز اللقب منذ 1985

الرياص - اسماء السيد - روما : أحرزت جازمين باوليني المصنفة خامسة عالميا لقب دورة روما الألف نقطة في كرة المضرب بعد فوزها على الأميركية كوكو غوف الثالثة 6 4 و6 2 السبت في المباراة النهائية، لتصبح أول إيطالية تفوز باللقب منذ رافاييلا ريدجي عام 1985.

وفازت باوليني (29 عاما) وصيفة بطولتي رولان غاروس الفرنسية وويمبلدون الإنكليزية، بثاني أكبر ألقابها بعدما خاضت النهائي الثاني لها فقط في دورات الألف نقطة، بعد أول العام الماضي في دورة دبي.

كما هو اللقب الثالث على الإطلاق لباوليني التي خاضت ثامن نهائي لها، مؤكدة جهوزيتها قبل عشرة أيام من انطلاق بطولة فرنسا، ثانية البطولات الأربع الكبرى.

وبفضل هذا الإنجاز، سترتقي باوليني الإثنين من المركز الخامس إلى الرابع عالميا، معادلة أفضل ترتيب لها في تصنيف السيدات.

وحسمت الإيطالية مواجهتها الرابعة، والثانية على الملاعب الترابية، مع غوف التي كانت أطاحت في ربع النهائي البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالميا.

وتستمر خيبة غوف (21 عاما) التي ارتكبت خلال المباراة 55 خطأ مباشرا بعد خسارتها نهائي دورة مدريد أمام سابالينكا، حيث لا تزال تبحث عن لقبها الأول هذا الموسم.

وبدأت المباراة بإثارة كبيرة حيث خسرت غوف إرسالها الأول لكنها ردّت بكسر إرسال باوليني، قبل أن تخسر الإرسال الثاني تواليا وتُكمل الإيطالية تفوقها 3 1.

وحاولت باوليني كسر إرسال غوف للمرة الثالثة حين عادت من تأخرها 15 40 إلى نقطة فاصلة لكنها لم تنجح بالكسر. مع ذلك، واصلت تقدمها حتى حسم المجموعة.

وكما بدأت المجموعة الأولى تكرر الحال في الثانية بكسر باوليني إرسال غوف، لكن هذه المرة من دون أن تخسر إرسالها الأول، مع كسر الإرسال الثاني لمنافستها الأميركية.

وردت غوف أخيرا بشوط كسر إرسال مقلصة الفارق إلى 1 3، إلا أن الإيطالية فعلتها مجددا وكسرت الإرسال الثالث لغوف (4 1) مواصلة تقدمها حتى حسم المجموعة.

حتى عام 2024، حيث بلغت نهائي رولان غاروس وويمبلدون، كانت باوليني معروفة أكثر في فئة الزوجي، حيث فازت بسبعة ألقاب، أبرزها الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024.

وإلى جانب مواطنتها سارا إيراني، ستخوض الأحد نهائي الزوجي ضد الروسية فيرونيكا كودرميتوفا والبلجيكية إليز ميرتنز، وهي الدورة نفسها التي فازتا بها العام الماضي.