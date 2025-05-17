شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام فاركو فى ليلة حسم لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلي لخوض آخر مباراة في مشواره بلقب الدوري عندما يواجه فارك يوم الأربعاء 28 مايو الجاري في ختام مشواره بمسابقة الدوري المصري، في مباراة حسم لقب الدوري، الذي يتصدر على قمته برصيد 55 نقطة.

حال فوز الأهلي سيصل للنقطة 58 في صدارة الدوري بدون الانتظار إلى نتيجة المباراة الأخيرة بين بيراميدز وسيراميكا، ولكن تعادل الأهلى وفوز بيراميدز على سيراميكا، قد يجعل فارق الأهداف هو الفيصل في حسم لقب الدوري.

وحقق فريق الأهلي الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة لمرحلة البطولة في الدوري المصري الممتاز، ليتأجل حسم لقب الدوري هذا الموسم إلى الجولة الأخيرة.

تقدم إمام عاشور للأهلي في الدقيقة 21 وتعادل ياو أنور في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسجل وسام أبو علي هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

بهذا الفوز وصل فريق الأهلي إلى النقطة 55 في صدارة الدوري وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، فيما توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 37 في المركز الرابع.