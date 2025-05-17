شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أهداف فوز الأهلى الثمين على البنك الأهلى فى سباق حصد لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق الأهلي الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة لمرحلة البطولة في الدوري المصري الممتاز، ليتأجل حسم لقب الدوري هذا الموسم إلى الجولة الأخيرة.

تقدم إمام عاشور للأهلي في الدقيقة 21 وتعادل ياو أنور في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسجل وسام أبو علي هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

بهذا الفوز وصل فريق الأهلي إلى النقطة 55 في صدارة الدوري وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، فيما توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 37 في المركز الرابع.

الشوط الأول

هدد محمد فتحي مرمى الأهلي بتصويبة مفاجئة في الدقيقة الرابعة ولكن مرت بعيدا عن مرمى محمد الشناوي، وأهدر إمام عاشور فرصة تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الخامسة بعد كمتابعة عرضية طاهر محمد من الجبهة اليمنى ومرت أعلى العارضة.

وصوب مروان عطية تسديدة في الدقيقة 11 ولكن بجوار القائم الأيمن لمرمى البلعوطي، فيما سدد إمام عاشور تصويبة صاروخية تجاه مرمى البنك الأهلي في الدقيقة 15 ولكن حولها البلعوطي إلى ركلة ركنية.

وأحرز إمام عاشور هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 21 من تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء بعد تسلم تمريرة من أشرف بن شرقي وسددها أقصى الزاوية اليسرى لمرمى البلعوطي علنا هدف التقدم لفريقه.

وهدأت الأمور بعد هدف التقدم للأهلي نسبيا، وسط محاولات على استحياء من الفريقين ولكن بدون خطورة على مرمى كليهما، وفي الدقيقة 41 هدد أسامة فيصل مرمى الأهلي بتصويبة من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت أعلى عارضة محمد الشناوي.

وأهدر جراديشار فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 44 بعد تسلم تمريرة رائعة من طاهر ولكن سددها أعلى العارضة، وسجل ياو أنور هدف التعادل للبنك الأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد استلام تمريرة من سيد نيما داخل منطقة جزاء الأهلي ولف جسمه وسددها بيسراه على يمين محمد الشناوي، وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين 1/1.

الشوط الثاني

أجرى الأهلي تغييرا مع بداية الشوط الثاني بنزول وسام أبو علي بدلا من جراديشار، لتنشيط الشق الهجومي للأهلي، وهدد بن شرقي مرمى البنك الأهلي بتسديدة في الدقيقة 48 ولكن أنقذها البلعوطي، واستمر اللعب في وسط الملعب بدون خطورة.

أجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 62 بنزول عمرو السولية وأفشة بدلا من أكرم توفيق وأشرف بن شرقي، فيما أجرى البنك الأهلي تغييرين في الدقيقة 68 بنزول أحمد النادي وأحمد مدبولي بدلا من سيد نيمار ومحمد إبراهيم.

أجرى الأهلي رابع تغييراته في الدقيقة 76 بنزول حسين الشحات بدلا من طاهر محمد طاهر، وسدد إمام عاشور تصويبة قوية في الدقيقة 79 ولكن مرت أعلى عارضة مرمى البنك، وهدد عمرو السولية مرمى البنك بتصويبة مفاجئة في الدقيقة 80 ولكن أنقذها البلعوطي وحولها إلى ركنية وسدد الشحات تصويبة من متابعته للركلة الركنية ولكن مرت أعلى العارضة.

وأجرى البنك تغييرا جديدا في الدقيقة 81 بنزول أحمد ياسر ريان وسيرجي أكا بدلا من أسامة فيصل ومحمد فتحي، وأجرى الأهلي تغييرا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بنزول علي معلول بدلا من إمام عاشور.

وأحرز وسام أبو علي هدف فوز الأهلي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من هجمة منظمة للفريق الأحمر، ليمنح الفريق الأحمر أغلى ثلاث نقاط ويقربه من لقب الدوري، وينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، مصطفى العش، أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور

الهجوم: طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، نيتس حراديشار

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح ووسام أبو علي وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعلي معلول.



فيما جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار ، اسحاقو يعقوبو، هشام صلاح

الوسط: أحمد ربيع، محمد فتحي، محمد إبراهيم، سيد عبد الله نيمار

الهجوم: اسامة فيصل، ياو أنور

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد أبو جبل ، محمد عبد الغني، محمد بسيوني ، سيرجي اكا ، مصطفى عبد الرحيم ، أمير مدحت، احمد ياسر ريان، احمد مدبولي، احمد النادري.