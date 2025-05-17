شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يضرب المصرى البورسعيدى برباعية نظيفة فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سيراميكا فوزا كبيرا على نظيره المصرى بأربعة أهداف نظيفة، فى المباراة التى أقيمت على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة السابعة من مباريات حسم بطولة الدورى الممتاز، وسجل الأهداف إسلام عيسى "هدفين" ومحمد رضا بوبو ومروان عثمان فى الدقائق 8 و40 و76 و83.

بهذه النتيجة رفع سيراميكا رصيده إلى 34 نقطة، بينما توقف المصرى عند 36 نقطة.

وأعلن التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للنادي المصري، عن تشكيل فريقه، وجاء تشكيل المصري كالتالي: محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الدفاع، محمد مخلوف، سامادو اتدجيكيو كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، حسين فيصل، عبد الرحيم دغموم كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد جون ايبوكا.

البدلاء: عصام ثروت، كريم العراقي، محمد دبش، حسن علي، أحمد علي عامر، مصطفى أبو الخير، أحمد القرموطي، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.

فيما أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة المصرى وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد توني - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - حسين السيد - يوسف عفيفي - عمرو قلاوة - محمد رضا - محمد عادل - أيمن موكا - مازن ياسر - مروان عثمان.