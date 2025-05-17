شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الأهلى يبحث عن هدف التقدم أمام البنك الأهلى.. والنتيجة 1 / 1.. صور والان مع تفاصيل الخبر

يستمر التعادل الإيجابي بين الأهلي والبنك الأهلي بهدف لكل منهما بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم السبت، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة لمرحلة البطولة في الدوري المصري الممتاز.



احتفال إمام عاشور بالهدف



احتفال لاعبى الأهلى

هدد محمد فتحي مرمى الأهلي بتصويبة مفاجئة في الدقيقة الرابعة ولكن مرت بعيدا عن مرمى محمد الشناوي، وأهدر إمام عاشور فرصة تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الخامسة بعد متابعة عرضية طاهر محمد من الجبهة اليمنى ومرت أعلى العارضة.

وصوب مروان عطية تسديدة في الدقيقة 11 ولكن بجوار القائم الأيمن لمرمى البلعوطي، فيما سدد إمام عاشور تصويبة صاروخية تجاه مرمى البنك الأهلي في الدقيقة 15 ولكن حولها البلعوطي إلى ركلة ركنية.

وأحرز إمام عاشور هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 21 من تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء بعد تسلم تمريرة من أشرف بن شرقي وسددها أقصى الزاوية اليسرى لمرمى البلعوطي معلنا هدف التقدم لفريقه.



احتفال وفرحة لاعبى البنك



احتفالات لاعبى البنك



أسامة فيصل وإمام عاشور

وهدأت الأمور بعد هدف التقدم للأهلي نسبيا، وسط محاولات على استحياء من الفريقين ولكن بدون خطورة على مرمى كلاهما، وفي الدقيقة 41 هدد أسامة فيصل مرمى الأهلي بتصويبة من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت أعلى عارضة محمد الشناوي.

وأهدر جراديشار فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 44 بعد تسلم تمريرة رائعة من طاهر ولكن سددها أعلى العارضة، وسجل ياو أنور هدف التعادل للبنك الأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد استلام تمريرة من سيد نيما داخل منطقة جزاء الأهلي ولف جسمه وسددها بيسراه على يمين محمد الشناوي، وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين 1/1.



جانب من المباراة



طاهر محمد طاهر و أكرم توفيق



عماد النحاس



مباراة الأهلى والبنك الأهلى أكرم توفيق

الشوط الثاني

أجرى الأهلي تغييرا مع بداية الشوط الثاني بنزول وسام أبو علي بدلا من جراديشار، لتنشيط الشق الهجومي للأهلي، وهدد بن شرقي مرمى البنك الأهلي بتسديدة في الدقيقة 48 ولكن أنقذها البلعوطي، واستمر اللعب حائر في وسط الملعب بدون خطورة.

أجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 62 بنزول عمرو السولية وأفشة بدلا من أكرم توفيق وأشرف بن شرقي، فيما أجرى البنك الأهلي تغييرين في الدقيقة 68 بنزول أحمد النادي وأحمد مدبولي بدلا من سيد نيمار ومحمد إبراهيم.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، مصطفى العش، أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور

الهجوم: طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، نيتس حراديشار

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح ووسام أبو علي وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعلي معلول.

فيما وجاء تشكيل تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار ، اسحاقو يعقوبو، هشام صلاح

الوسط: أحمد ربيع، محمد فتحي، محمد إبراهيم، سيد عبد الله نيمار

الهجوم: اسامة فيصل، ياو انور

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد أبو جبل ، محمد عبد الغني، محمد بسيوني ، سيرجي اكا ، مصطفى عبد الرحيم ، أمير مدحت، احمد ياسر ريان، احمد مدبولي، احمد النادري.



مباراة الأهلى والبنك



محمد هانى