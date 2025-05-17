شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة والسولية يشاركان بدلا من أكرم وبن شرقى فى مباراة الأهلى والبنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الثنائى محمد مجدى "أفشة" وعمر السولية لاعبا فريق الاهلى بدلا من الثنائى أكرم توفيق وأشرف بن شرقى في الدقيقة 62 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة لمرحلة البطولة في الدوري المصري الممتاز.

ويخوض فريق الأهلى بقيادة عماد النحاس المباراة بتشكيل يضم كلا من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، مصطفى العش، أحمد نبيل كوكا.

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

الهجوم: طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، نيتس جراديشار.

بينما يأتي تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى كالتالى :

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار ، إسحاقو يعقوبو، هشام صلاح.

الوسط: أحمد ربيع، محمد فتحي، محمد إبراهيم، سيد عبد الله نيمار.

الهجوم: أسامة فيصل، ياو انور