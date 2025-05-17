شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى يضيف الهدف الثانى لبيراميدز بقذيفة فى شباك بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل مروان حمدى مهاجم بيراميدز الهدف الثانى لفريقه فى شباك بتروجت بكرة صاروخية فى الدقيقة 63 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد بتروسبورت، في إطار الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري الممتاز.

وسجل مروان حمدى هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي، خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة، خط الهجوم: مروان حمدى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - كريم حافظ - صديق إيجولا - يوسف أوباما - دودو الجباس.

وجاء تشكيل بتروجت كالتالى: حراسة المرمى: محمد خليفه، خط الدفاع: محمود شديد ، هادى رياض ، محمد على ، رشاد المتولى، خط الوسط: خالد أبو زياده ، حامد حمدان ، أدهم حامد ، بدر موسى، الهجوم: إسماعيل بامبا ، شكودى جبريل.

يحتل بيراميدز قبل مواجهة بتروجت المركز الثانى برصيد 50 نقطة، فيما يحتل الفريق البترولى المركز الثامن برصيد 26 نقط