شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم على المصرى 2 - 0 فى الشوط الأول بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدم فريق سيراميكا على نظيره المصرى بهدفين نظيفين، فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة حاليا على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السابعة من مباريات حسم بطولة الدورى الممتاز، وسجل الهدفين إسلام عيسى لاعب سيراميكا فى الدقيقتين 8 و 40.

وأعلن التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للنادي المصري، عن تشكيل فريقه، وجاء تشكيل المصري كالتالي: محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الدفاع ، محمد مخلوف ، سامادو اتدجيكيو كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، حسين فيصل، عبد الرحيم دغموم كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد جون ايبوكا.

البدلاء: عصام ثروت ، كريم العراقي ، محمد دبش ، حسن علي ، أحمد علي عامر ، مصطفى أبو الخير ، أحمد القرموطي ، فخر الدين بن يوسف ، بابا بادجي.

فيما أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة المصرى وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد توني - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وعلى مقاعد البدلاء كلا من:محمد كوكو - حسين السيد - يوسف عفيفي - عمرو قلاوة - محمد رضا - محمد عادل - أيمن موكا - مازن ياسر - مروان عثمان.

