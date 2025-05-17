الزمالك يواصل المفاوضات مع الجزائرى فريد الملالى للاتفاق على المقابل المادى

القاهرة - سامية سيد - تواصل لجنة التخطيط بنادى الزمالك المفاوضات مع الجزائرى فريد الملالى لاعب فريق أنجيه الفرنسي والذى ينتهى عقده مع الفريق بنهاية الموسم، للانضمام للزمالك خلال الانتقالات المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض فى الميركاتوالصيفى.

وشهدت الأيام الماضية سلسلة من المفاوضات بين لجنة التخطيط واللاعب ووكيل أعماله من أجل التوصل لاتفاق، حيث توجد رغبة من الطرفين لإتمام الصفقة، إلا أن هناك بعض البنود الخاصة بالمقابل المادى لم تحسم فى التفاوض حتى الوقت الحالي.

وكان أحمد حسام ميدو، عضو لجة التخطيط بالزمالك ، تواصل مع اللاعب ووكيله لاستطلاع رأيه في الانضمام للفريق، خاصة أنه صفقة انتقال حر، وهو ما يبحث عنه مسئولو الزمالك في الصفقات المرشحة للانضمام للفريق.