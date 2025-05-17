شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل المفاوضات مع الجزائرى فريد الملالى للاتفاق على المقابل المادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل لجنة التخطيط بنادى الزمالك المفاوضات مع الجزائرى فريد الملالى لاعب فريق أنجيه الفرنسي والذى ينتهى عقده مع الفريق بنهاية الموسم، للانضمام للزمالك خلال الانتقالات المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض فى الميركاتوالصيفى.
وشهدت الأيام الماضية سلسلة من المفاوضات بين لجنة التخطيط واللاعب ووكيل أعماله من أجل التوصل لاتفاق، حيث توجد رغبة من الطرفين لإتمام الصفقة، إلا أن هناك بعض البنود الخاصة بالمقابل المادى لم تحسم فى التفاوض حتى الوقت الحالي.
ويلعب الملالى في مركز الجناح والهجوم، وهو المركز الذى يحتاج إلى دعم في الفريق، في الوقت الذى يٌعد فيه الملالى رقم 3 ضمن الصفقات التي يفاوضها الأبيض لتدعيم هذا المركز، في ظل المفاوضات مع كريم البركاوى خلال الأيام الجارية.
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