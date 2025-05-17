شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتوج ببطولة بارما المفتوحة للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت ميار شريف لاعبة منتخب مصر للتنس فى التتويح بلقب بطولة بارما لسيدات التنس من فئة 125 نقطة، بعد الفوز على الكندية فيكتوريا مبوكو بمجموعتين متتاليتين 6-4 6-4.

وتأهلت أمس ميار شريف إلى نهائي بطولة بارما لتنس للسيدات فى إيطاليا بعد فوزها على السويسرية سيمونا والترت بمجموعتين دون رد ( 6-4 , 6-4 ).

وصعدت ميار شريف إلى نصف نهائي بطولة بارما بعد انسحاب منافساها الكازاخية يولينا بوتونتسيفا المصنفة الأولى في البطولة من ربع النهائي .