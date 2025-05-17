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ميار شريف تتوج ببطولة بارما المفتوحة للتنس

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ميار شريف تتوج ببطولة بارما المفتوحة للتنس

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القاهرة - سامية سيد - نجحت ميار شريف لاعبة منتخب مصر للتنس فى التتويح بلقب بطولة بارما لسيدات التنس من فئة 125 نقطة، بعد الفوز على الكندية فيكتوريا مبوكو بمجموعتين متتاليتين 6-4 6-4.

وتأهلت أمس ميار شريف إلى نهائي بطولة بارما لتنس للسيدات فى إيطاليا بعد فوزها على السويسرية سيمونا والترت بمجموعتين دون رد ( 6-4 , 6-4 ).

وصعدت ميار شريف إلى نصف نهائي بطولة بارما بعد انسحاب منافساها الكازاخية يولينا بوتونتسيفا المصنفة الأولى في البطولة من ربع النهائي .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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