شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام عماد النحاس مع الأهلي قبل مواجهة البنك الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، السبت؛ لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلي مع البنك باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

الأهلى تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت حقق 4 انتصارات منذ رحيل السويسري مارسيل كولر، بعد الفوز على بتروجت 3-2، وحرس الحدود 5-0، والمصري 4-2 وسيراميكا 1-0، ليحرز الفريق 13 هدفا في 3 مباريات.

ويترقب عشاق الأهلي مواصلة انتصارات المارد الأحمر الليلة في لقاء البنك تحت القيادة الفنية لعماد النحاس مديراً فنياً مؤقتاً بعد رحيل السويسري مارسيل كولر، باعتباره اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة اللاعبين والجهاز الفني على التتويج بلقب الدوري في حضور الإسبانى خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للأهلى الذي يحضر اللقاء من المدرجات.

وأصدرت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارها النهائي بشأن التظلمات المقدمة من أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك، المتعلقة بمباراة الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري المصري الممتاز.

وأكدت اللجنة في بيان رسمي اعتماد نتيجة خسارة الأهلي أمام الزمالك، مع رفض خصم 3 نقاط من رصيد الأهلي في نهاية الموسم ، وبذلك، يحتفظ جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بوضعه الحالي دون أي تعديلات

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني برصيد 50 نقطة ، فيما يحل الزمالك في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر و9 نقاط عن بيراميدز.

يأتي هذا القرار ليؤكد استقرار المنافسة في صدارة الدوري، مع استمرار الأهلي في الحفاظ على موقعه في القمة، بينما يسعى بيراميدز والزمالك لتقليص الفارق فى الجولات المتبقية.

ارتفعت أسهم فوز الأهلي بلقب الدوري المصري عن الموسم الحالي 2024-2025، بعد هزيمة بيراميدز في مباراتى فاركو ثم البنك الاهلى ليفقد الصدارة قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.