شكرا لقرائتكم خبر عن شبح الإصابات يطارد سيدات يد الأهلي فى المحفل الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

طارد شبح الإصابات نجمات فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي على مدار 48 ساعة علي صعيد بطولة السوبر الأفريقي، شهدت حصد الفريق الأحمر خلالها الفضية بالخسارة أمام بترو أتليتكو الأنجولي.

وشهدت مباراة نصف نهائي السوبر أمام جمعية الساحل التونسي إصابة فرح الشاذلي حارسة مرمي فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بالرباط الصليبي، فى ظل تحاملها على نفسها واستكمال المباراة مصابة بعد طرد الحارسة الأخرى منة السيد.

وعقب انتهاء المباراة التى حصلت خلالها فرح الشاذلي على لقب أفضل لاعبة في المباراة خضعت لأشعة أثبتت إصابتها بالرباط الصليبي.

كما تأكد إصابة أمينة هشام لاعبة فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقطع في الرباط الداخلي للركبة، لتغيب على إثرها لأكثر من 4 أشهر على خلفية إصابتها فى مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي فى نهائي السوبر الأفريقي.

جاءت سيدات الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة الكؤوس الأفريقية، أول أغسطس الأنجولي، أبيدجان الإيفواري، تي كي سي الكاميروني، وكارا الكونغولي.