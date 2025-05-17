شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أدهم ينشر خطاب فيفا بشـأن إغلاق قضية بوبيندزا والان مع تفاصيل الخبر

نشر عمرو أدهم ، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للنادى الأبيض بشأن إغلاق قضية الجابوني آرون بوبيندزا.

وعلق أدهم على قرار فيفا قائلاً، "إلي كل من شكك فى موقف نادي الزمالك فى شكوي اللاعب الي الفيفا، مرفق خطاب الفيفا بشأن إغلاق قضية اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا".

وكانت الشرطة الصينية قد أعلنت بشكل رسمي الأربعاء 23 أبريل سبب وفاة الدولي الجابوني أرون بوبيندزا، لاعب تشجيانج الصيني بعدما سقط من الدور الحادي عشر.

وقالت الشرطة الصينية، في بيان رسمي نشرته صحيفة "فوت أفريكا"، "في حوالي الساعة 1:14 ظهرًا من يوم 16 أبريل 2025، تلقى مكتبنا بلاغًا من الجمهور يفيد بسقوط شخص من مبنى سكني تابع لنا، وصلت الشرطة على الفور إلى مكان الحادث، ونُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، لاحقًا، أُعلن عن وفاته في المستشفى بعد فشل العلاج.

من جانبه قال عمرو أدهم، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: "وصل نادي الزمالك أمس إخطارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن أزمة بوبيندزا".

وتابع: "فيفا اتخذ القرار النهائي في القضية بأن اللاعب توفى وأن القضية لا تستكمل ولن يتم النظر فيها".

وكان اللاعب الراحل قد دخل في خلافات تعاقدية بينه وبين نادي الزمالك، ورفض الانضمام للنادي في أغسطس الماضي، بعدما كان قد وقع على عقود الانضمام للفريق بالفعل، وانتقل إلى نادي رابيد بوخاريست ببطاقة انتقال مؤقتة، ما دفع إدارة الزمالك للتصعيد ضده وتقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".