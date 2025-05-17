شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الجواد نائبًا لرئيس الاتحاد العربي للرياضات المائية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضات المائية، المنعقدة اليوم السبت بالمملكة المغربية، في إطار المشاركة الفعالة والدعم المصري المتواصل على الساحة الرياضية العربية، فوز أمير عبد الجواد، الأمين العام للاتحاد المصري للسباحة، بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للرياضات المائية.

وجاء هذا الفوز بحضور المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة، الذي حرص على التواجد لتأكيد ودعم نجاح عبد الجواد في هذا الحدث، بما يعكس ثقل الكوادر المصرية ومكانتها في المحافل الرياضية العربية.

وتقدم المهندس ياسر إدريس بخالص التهاني والتقدير لأمير عبد الجواد، مشيرًا إلى أهمية هذا المنصب في دعم الرياضة المصرية والعربية، ومؤكدًا ثقته فى قدرة عبد الجواد على الإسهام بفاعلية في تطوير قطاع الرياضات المائية إقليميًا ودوليًا.