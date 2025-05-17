شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 17 مايو 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الزمالك يجهز 44 مليون جنيه لـ باتشيكو بعد التسوية مع بوطيب لرفع إيقاف القيد، ريفيرو يحضر مباراة الأهلي والبنك باستاد القاهرة اليوم فى بطولة الدوري .

يعكف مسئولو نادى الزمالك ، الفترة الحالية، على تجهيز 880 ألف دولار، ما يعادل 44 مليون جنيه، مستحقات البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفنى الأسبق للفريق الأبيض، لحل أزمة إيقاف القيد التى يعانى منها النادي، وإسدال الستار على هذا الملف بشكل نهائي.

ريفيرو يحضر مباراة الأهلي والبنك باستاد القاهرة اليوم فى بطولة الدوري

يحضر الإسباني خوسيه ريفيرو، المدير الفني الجديد للأهلي، مباراة البنك الأهلي المقرر لها الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة في الجولة السابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري من أرض الملعب، بعد الاتفاق مع مسئولي النادي الأهلي على جميع التفاصيل المالية والتعاقدين، ويصطحب المدرب الإسباني الذي رحل عن تدريب فريق أولارندو بيراتس الجنوب أفريقي مؤخراً خمسة مساعدين معه.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة البنك الأهلى فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

نور الشربيني تطارد إنجازاً تاريخياً بعد التأهل لنهائي بطولة العالم للاسكواش

خطوة واحدة تفصل البطلة المصرية المخضرمة نور الشربيني، المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، عن إنجاز تاريخي، بعد تأهلها إلى المباراة النهائية ببطولة العالم، التى تستضيفها شيكاغو الأمريكية خلال الفترة بين 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.

الزمالك يبحث عن التعاقد مع حارس مرمى بعد أزمة صبحى وعواد

تدرس لجنة التخطيط بنادى الزمالك، التعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتقوية المنافسة في هذا المركز، خاصة بعد الأزمة التي شهدتها الأيام الماضية بين محمد عواد ومحمد صبحى في مباراة سيراميكا في الدورى. أخطر أيمن الرمادى ، المدير الفني للزمالك، اللاعبين بخوض المران بشكل طبيعى اليوم على ملعب النادى بعد غموض موقف معسكر الإسماعيلية، استعداداً لمواجهة بتروجت يوم 24 مايو الجاري فى الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري.

علي فرج يفوز على حامل اللقب ويتأهل إلى نهائي بطولة العالم للاسكواش