شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجتمع مع وكيل كريستو لحسم مصير العروض الخارجية بعد رد الصفاقسي والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة مع وكيل أعمال محمد الضاوي "كريستو"، لاعب الفريق المُعار لنادي الصفاقسي التونسي، من أجل بحث العروض التي وصلت اللاعب مؤخراً.

ويرغب الأهلي في الوصول إلى اتفاق مع كريستو ووكيل أعماله واختيار أحد العروض التي وصلت اللاعب مؤخراً من أندية خليجية ومن شمال أفريقيا للرحيل إلى أحدها فى الموسم المقبل، بعد قرار إدارة الأهلي بعدم عودة اللاعب.

ورفض مسئولو القلعة الحمراء عودة كريستو بعد إنتهاء الإعارة، كما أبلغ الصفاقسي إدارة الأهلي بعدم تجديد إعارة كريستو، لذا يتطلع مسئولو القلعة الحمراء لاختيار وجهة اللاعب المقبلة بالاتفاق مع اللاعب.