شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. محمد عودة مديرا فنيا لغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة غزل المحلة تعيين محمد عودة مديرا فنيا للفريق خلفا للمدرب القبرصى بابا فاسيليو، الذى تم توجيه الشكر له أمس عقب الهزيمة أمام الجونة برباعية.

وسبق وأكد الخليج 365 نجاح مسئولى نادي غزل المحلة فى التعاقد مع محمد عودة لتولى قيادة الفريق خلفا للمدرب القبرصى بابا فاسيليو، الذى تم توجيه الشكر له عقب الهزيمة من الجونة برباعية نظيفة.

ويتواجد محمد عودة حالياً بمدينة المحلة الكبرى لتوقيع العقود وقيادة مران الفريق غدا الأحد استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.

وجاء تشكيل الجهاز المعاون كالتالى:

سامح السقا: مدربًا

عبد الرحمن فهمي: مدربًا

محمد عثمان: مدربًا للأحمال

وسام إسماعيل: مدربًا لحراس المرمى

ويلتقى فريق غزل المحلة مع طلائع الجيش ضمن الجولة الثامنة من عمر المجموعة الثانية "مجموعة الهبوط" لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" والتي تقام 25 مايو الجارى باستاد جهاز الرياضة في الثامنة مساءً.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثامن من ترتيب المجموعة الثانية "مجموعة الهبوط" لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" برصيد 21 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز في المباريات المتبقية من عمر الموسم لضمان البقاء في المسابقة.