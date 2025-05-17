شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتمسك بأمل العودة للمربع الذهبي أمام سيراميكا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يدخل النادي المصري تحدياً قوياً أمام سيراميكا فى الجولة السابعة من عمر مباريات حسم الدوري، والمقرر إقامتها باستاد السويس الجديد في الثامنة مساء.

وتعادل المصري في مباراته الماضية بالجولة السادسة من المرحلة الثانية لدوري نايل أمام وفاركو إيجابيا بهدف لكل فريق، ليتوقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 36 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة واحدة فقط عن البنك الأهلي صاحب المركز الرابع حالياً برصيد 37 نقطة.

ويتمسك النادي المصري بأمل استعادة الضلع الرابع في المربع الذهبي من جديد، خاصة وأن فريق البنك الأهلي ينتظره اليوم اختباراً صعباً أمام النادي الأهلي في الثامنة مساءً، وحال تعثر أبناء طارق مصطفى وفوز المصري في مواجهة اليوم، يعود الفريق البورسعيدي إلى المربع الذهبي من جديد.

وتأكد غياب محمد هاشم مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق البورسعيدي أمام سيراميكا، بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة فاركو التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتراجع النادي المصري إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بينما خطف البنك الأهلي المركز الرابع برصيد 37، ويتبقى للبنك الأهلي 3 مباريات فيما يتبقى للمصري مباراتان فقط.

وكان المصري ودع مؤخراً بطولة كأس مصر من دور الـ 16 عقب الهزيمة أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1، كما ودع ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على يد سيمبا التنزاني بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-1، وخرج المصري أيضاً من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.