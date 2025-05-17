شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يطارد اللقب الـ5 ببطولة العالم للاسكواش وصدارة التصنيف العالمي والان مع تفاصيل الخبر

يتطلع البطل المصري علي فرج ، المصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، لتحقيق إنجازين بضربة واحدة فى الملعب الزجاجي، وذلك بعد تأهله إلى نهائي بطولة العالم، والتى تستضيفها شيكاغو الأمريكية خلال الفترة بين 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.

وتأهل البطل المصري مصطفى عسل المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ليواجه مواطنه المصري علي فرج المصنف الثاني، في كلاسيكو مصري خالص على الأراضي الأمريكية، كما تأهلت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً للسيدات، لتضرب موعداً نارياً مع مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثانية في مباراة لن تخلو من المتعة والإثارة.

وسبق وتوج البطل المصري علي فرج ببطولة العالم للاسكواش في 4 مواسم جاءت كالتالي: 2018-2019، 2020-2021، 2021-2022، 2022-2023، ويطارد البطل المصري لقبه الخامس رغبة في الانفراد بقائمة الأكثر تتويجاً باللقب.

كما يبحث علي فرج أيضاً عن استعادة عرشه على قمة التصنيف العالمي والذي يسيطر عليه حالياً مصطفى عسل، حيث يخطف الفائز بالمباراة النهائية عرش صدارة التصنيف العالمي بعد إضافة نقاط البطولة إلى رصيده.

وفاز مصطفى عسل في الدور نصف النهائي على النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-5, 11-4.

فيما فازعلي فرج فاز في الدور نصف النهائي على البيروفي دييجو إلياس حامل لقب النسخة الماضية، بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5, 11-4, 11-5.