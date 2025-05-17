شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي والبنك فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

تنتظر الجماهية المتابعة للدورى المصرى المواجهة المترقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أمام البنك الأهلى فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهر الدولى، في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة التتويج في منافسات الدوري المصري.

ج..يتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني برصيد 50 نقطة، فيما يحل الزمالك بالمركز الثالث برصيد 41 نقطة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر و9 نقاط عن بيراميدز.

ج..ارتفعت أسهم فوز الأهلي بلقب الدوري المصري عن الموسم الحالي 2024-2025، بعد هزيمة بيراميدز في مباراتى فاركو ثم البنك الأهلى، ليفقد الصدارة قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

س..ما الأوراق الرابحة فى الأهلى أمام البنك؟

ج..يتسلح عماد النحاس بكتيبة نجوم الأهلى، وعلى رأسهم المغربي أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور والفلسطيني وسام أبو علي والسلوفيني نيجك جراديشار وحسين الشحات.

ج..يغيب عن الأهلي أمام البنك من يحيى عطية الله وكريم فؤاد ورضا سليم ومحمد عبد الله بسبب الإصابة.

ج..حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأشرف داري وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي.

الهجوم: جراديشار.