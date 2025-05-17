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كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي والبنك فى الدورى الليلة

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كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي والبنك فى الدورى الليلة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

السبت، 17 مايو 2025 03:20 م

تنتظر الجماهية المتابعة للدورى المصرى المواجهة المترقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أمام البنك الأهلى فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهر الدولى، في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة التتويج في منافسات .

س..ما موقف الأهلى فى جدول ترتيب الدورى؟

ج..يتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني برصيد 50 نقطة، فيما يحل الزمالك بالمركز الثالث برصيد 41 نقطة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر و9 نقاط عن بيراميدز.

س..ما موقف الأهلى من التتويج بالدورى؟

ج..ارتفعت أسهم فوز الأهلي بلقب الدوري المصري عن الموسم الحالي 2024-2025، بعد هزيمة بيراميدز في مباراتى فاركو ثم البنك الأهلى، ليفقد الصدارة قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

س..ما الأوراق الرابحة فى الأهلى أمام البنك؟

ج..يتسلح عماد النحاس بكتيبة نجوم الأهلى، وعلى رأسهم المغربي أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور والفلسطيني وسام أبو علي والسلوفيني نيجك جراديشار وحسين الشحات.

س..ما غيابات الأهلى أمام البنك الليلة؟

ج..يغيب عن الأهلي أمام البنك من يحيى عطية الله وكريم فؤاد ورضا سليم ومحمد عبد الله بسبب الإصابة.

س..ما التشكيل المتوقع للأهلى أمام البنك الليلة؟

ج..حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأشرف داري وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي.

الهجوم: جراديشار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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