الامارات | كوزمين: الشارقة أمام فرصة تاريخية للفوز بـ«دوري أبطال آسيا 2»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب الشارقة الروماني كوزمين إن الشارقة جاهز لمواجهة ليون سيتي سايلرز السنغافورة غداً الأحد في نهائي «دوري أبطال آسيا 2» على ملعب بيشان، وأنهم مستعدون تماما لكل السيناريوهات الخاصة بالمباراة، مشيرا إلى أن أمام الفريق فرصة تاريخية وأن هناك 90 دقيقة تفصله عن حلم الفوز باللقب الآسيوي.

وأضاف كوزمين خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة اليوم السبت في سنغافورة: «أمر يدعو للفخر كون أن فريقه يلعب في المباراة النهائية في هذه البطولة».

وشدد كوزمين إلى أنه سعى في الفترة الماضية للمحافظة على اللاعبين من الإصابات لخوض هذه المباراة المهمة.

وأشار مدرب الشارقة ردا على سؤال بشأن رايه في ملعب المباراة إلى أنه كان يتوقع أن تكون سعة الملعب الاستيعابية أكبر وذلك لاستيعاب اكبر عدد من الجمهور في المدرجات، لافتا إلى أنه لأيهم بالنسبة لهم سواء كان الملعب كبيرا أم صغيرا. كون أن هدفهم هو تقديم مباراة جيدة,

وبشان خسارة الشارقة للقب كأس رئيس الدولة أكد كوزمين أن الشارقة يتعلم من كل المباريات التي يخوضها وأن الفريق كان قريبا من الفوز بلقب البطولة، مشيرا إلى أن الشارقة يخوض هذه المباراة في ظروف مختلفة وفي أجواء مغايرة لكن رغم ذلك فإن الفرصة متاحة أمامهم للفوز بالبطولة.

ووصف كوزمين فريق ليون سيتي بالخصم الصعب جدا وأنه يعرف طريقته في اللعب ذلك فإن الحالة الذهنية في مثل هذه المباريات مهمة جدا وأن لدى الشارقة الدوافع المثالية للفوز في المباراة.