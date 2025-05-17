الأهلي يواجه البنك الأهلي في قمة الدوري الممتاز وسط غيابات مؤثرة

الشارقة - اميمة ياسر - يخوض فريق الأهلي اليوم السبت مباراة قوية أمام البنك الأهلي في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة حسم لقب الدوري الممتاز، في مواجهة ينتظرها الكثيرون لما تحمله من أهمية في الصراع على قمة الدوري.

غيابات الأهلي أمام البنك الأهلي

يدخل الأهلي اللقاء وسط غيابات عدة أثرت على خيارات الجهاز الفني، حيث يغيب مجموعة من اللاعبين سواء بسبب الإصابة أو لأسباب فنية. وتشمل قائمة الغيابات:

رامي ربيعة

عمر كمال عبد الواحد

محمد عبد الله

(ثلاثي يغيب بسبب الإصابة)

أحمد رضا

(غياب لأسباب فنية)

حمزة علاء

سمير محمد

حمزة عبد الكريم

ويستمر غياب كل من:

يحيى عطية الله

رضا سليم

كريم الدبيس

كريم فؤاد

(رباعي يعاني من إصابات مختلفة)

موقف الأهلي في جدول الدوري

يحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، مما يجعل مباراة اليوم في غاية الأهمية بالنسبة للفريق في سباق التتويج باللقب.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام البنك الأهلي

من المتوقع أن يعتمد المدير الفني عماد النحاس على التشكيل التالي في مواجهة اليوم: