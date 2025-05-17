"مش همشي إلا لما يبقى نادي محترف".. ميدو يكشف كواليس معركته داخل الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - أكد أحمد حسام "ميدو"، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، أنه متمسك بالبقاء داخل القلعة البيضاء إلى أن يشهد تطبيق نظام إداري احترافي حديث في قطاع كرة القدم بالنادي، مشيرًا إلى أن إصلاح المنظومة أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل.

وقال ميدو، خلال ظهوره في بودكاست "ابن كارك":

"لن أترك الزمالك إلا بعد أن أرى النادي يدار باحترافية حقيقية، لدينا حاجة ملحة لتعيين مدير رياضي، ومدير تعاقدات، ومحامٍ رياضي متخصص، لضمان سلامة العقود وتفادي المشاكل القانونية، والأولوية أن يكونوا مصريين عدا المدير الرياضي لأسباب مالية".

وأوضح أنه بحث بالفعل عن مرشحين لمنصب مدير التعاقدات ووجد عدداً من الكفاءات المؤهلة، رغم عدم امتلاكهم خبرة سابقة في هذا المنصب، لكنهم يمتلكون المهارات المطلوبة من خلفية رياضية، وإجادة للغات، وقدرة تفاوضية وتسويقية عالية.

وأضاف ميدو: "95% من إدارة الزمالك يرغبون في تطبيق النظام، لكن هناك مقاومة داخلية بسبب اتفاقات سابقة، ونحن نحاول التغيير رغم صعوبته، لأن أي نظام جديد يواجه دائمًا مقاومة".

وأشار إلى أن الزمالك يفتقد حتى الآن لهياكل واضحة في منظومة الكرة، وأن غياب مدير رياضي ولجنة كشافين ومحامين متخصصين يضعف من قدرة النادي على المنافسة مقارنةً بالأهلي، الذي يسبقه في التنظيم الإداري منذ سنوات.

وشدد على أن الكرة الحديثة تُدار بعلم، وأن استمرار العشوائية في اتخاذ القرارات هو ما يؤدي إلى فشل الصفقات وسوء الإنفاق، قائلاً: "كم مرة خسر الأهلي والزمالك صفقات؟ الرقم مرعب.. لكن بوجود نظام، ستكون الأخطاء أقل".

كما انتقد ميدو بعض من أسماهم بـ"نجوم الزمالك السابقين"، الذين يهاجمون النادي من الخارج ويبدون الغل تجاهه، مؤكداً أن من يحب الزمالك يدعمه أو يلتزم الصمت، وليس العكس.

واختتم: "أطمح أن يُقال يومًا ما إن ميدو كان له دور في بناء نظام داخل الزمالك، كما يُقال عن رموز مثل صالح سليم ومحمد حسن حلمي. وسأبقى أقاتل من أجل إرساء هذا النظام، بالتعاون مع مجلس الإدارة، مهما كانت المعوقات".