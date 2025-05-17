شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل فى صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

انفرد أسامة فيصل، مهاجم فريق البنك الأهلى، بصدارة ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" برصيد 12 هدفا.

وتستكمل اليوم، السبت، منافسات الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري المصري بإقامة 3 مباريات؛ تجمع الأهلى مع البنك، وبتروجت مع بيراميدز، وأخيراً المصري البورسعيدى مع سيراميكا.

وفض أسامة فيصل الشراكة مع الثنائي ناصر منسي مهاجم الزمالك، وإمام عاشور لاعب وسط الأهلي ولكل منهما 11 هدفا. ترتيب هدافى الدوري المصري

أسامة فيصل (12 هدفا) ترتيب هدافى الدوري المصريأسامة فيصل (12 هدفا) ناصر منسي - إمام عاشور (11 هدفا)ياو أنور - محمد علي بن حمودة (9 أهداف) إبراهيم عادل - شادي حسين - عمرو ناصر - صلاح محسن (8 أهداف)يذكر أن الفلسطيني وسام أبو علي حصد جائزة هداف الدوري المصري عن الموسم الماضي بعدما سجل 18 هدفا منذ انضمامه للأهلي في يناير 2024. ومن المنتظر أن تنتهي مسابقة الدوري المصري لهذا الموسم في الأول من يونيو المقبل.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني برصيد 50 نقطة. فيما يحل الزمالك في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر و9 نقاط عن بيراميدز.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام إستثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط. وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية. وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي. وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية. وتلعب 9 أندية في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

القناة الناقلة لمباريات دوري nile

وتنقل مباريات دوري نايل من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.