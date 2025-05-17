شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاوض ميشالاك على مستحقاته تجنباً لإيقاف قيد جديد والان مع تفاصيل الخبر

فتح مسئولو نادى الزمالك خطوط اتصال واسعة خلال الساعات الماضية مع البولندى كونراد ميشالاك جناح الفريق السابق للوصول إلى صيغة اتفاق مع اللاعب، ومنحه مستحقاته المالية المتأخرة.

وتقدم ميشالاك بشكوى ضد نادى الزمالك بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الأمر الذى يهدد الأبيض بإيقاف قيد جديد حال عدم الوصول إلى اتفاق مع اللاعب ومنحه مستحقاته المتأخرة وحل الأزمة بالتراضي بين الطرفين.

وكان اللاعب البولندي قد منح نادي الزمالك مهلة لسداد مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تصل إلى 770 ألف دولار، قبل إنهاء إعارته بشكل رسمي.

يُذكر أن ميشالاك كان مرتبطًا بعقد إعارة مع الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري، قادمًا من نادي أحد السعودي، وشارك مع الفريق المصري في 14 مباراة، قدّم خلالها تمريريْن حاسمتيْن

وتعاقد الزمالك مع ميشالاك في سبتمبر الماضى، وشارك فى 14 مباراة مع الفريق، منها 6 بالدورى، و5 مباريات بالكونفدرالية، بالإضافة إلى مواجهتين بكأس مصر، وواحدة بالسوبر الأفريقى، بإجمالى 552 دقيقة، صنع خلالها هدفين.

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