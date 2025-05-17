شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة مدرباً لـ غزل المحلة خلفاً لـ بابا فاسيليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادي غزل المحلة فى التعاقد مع محمد عودة لتولى قيادة الفريق خلفا للمدرب القبرصى بابا فاسيليو، الذى تم توجيه الشكر له عقب الهزيمة من الجونة برباعية نظيفة.

ويتواجد محمد عودة حالياً بمدينة المحلة الكبرى لتوقيع العقود وقيادة مران الفريق غدا الأحد استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.

ويلتقى فريق غزل المحلة مع طلائع الجيش ضمن الجولة الثامنة من عمر المجموعة الثانية "مجموعة الهبوط" لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" والتي تقام 25 مايو الجارى باستاد جهاز الرياضة في الثامنة مساءً.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثامن من ترتيب المجموعة الثانية "مجموعة الهبوط" لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" برصيد 21 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز في المباريات المتبقية من عمر الموسم لضمان البقاء في المسابقة.